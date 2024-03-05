المدير الفني لسموحة: لا نستحق الخسارة أمام المصري البورسعيدي

أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه لا يستحق الخسارة التي تعرض لها مساء اليوم /الثلاثاء/ أمام المصري البورسعيدي.

وخسر سموحة أمام المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال سامي عقب المباراة إن فريقه كان الأفضل وأجبر فريق المصري البورسعيدي على تغيير طريقة اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأضاف المدير الفني لفريق سموحة أنه راض عن أداء لاعبي فريقه ولكن غير راض عن النتيجة، حيث أكد أنه كان يبحث عن الفوز بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات.