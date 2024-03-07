رئيس هيئة المعارض يستقبل وفدا سعوديا لمناقشة إطلاق معرض للمنتجات المصرية بالمملكة

استقبل اللواء شريف المواردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات محمود موافي، الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، وبدر العتيبي، المدير العام للشركة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجال إقامة المعارض كما تم مناقشة إمكانية إقامة معرض للمنتجات المصرية بالمملكة العربية السعودية للتعريف بأحدث التقنيات التي وصلت إليها الصناعة المصرية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية .

خاصة وأن عدد الشركات المصرية في السعودية ارتفع إلى 200 شركة حالياً ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال وسط توجه ودعم لزيادة الاستثمارات بين البلدين. حيث أنهت السعودية نحو 90% من البيروقراطية ولديها مراكز تشريعية غيرت أكثر من 700 نظام وقانون وأي شركة أجنبية مستثمرة في المملكة تجد حماية لاستثماراتها عبر اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة.