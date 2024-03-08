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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تزف بشرى للمصريين بعد الإفراج عن السلع من الجمارك.. البنتاجون: الوضع مأساوي في غزة ونتواصل مع إسرائيل لحماية المدنيين | أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

البنتاجون: الوضع مأساوي في غزة ونتواصل مع إسرائيل لحماية المدنيين

أكد باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون، أن  الصراع بين إسرائيل وحماس يتطلب العمل عن قرب مع الشركاء الدوليين في المنطقة.

 

رئيس البنك الزراعي: البيوت بتجري تطلع الدولار عشان تاخد شهادات.. فيديو

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه خلال اليوم الأول والثاني من قرارات البنك المركزي، كان هناك إقبال كبير وممتاز من العملاء لإيداع الدولار، وظهر ذلك جليًا من قبل الأفراد.

 

بعد الإفراج عن السلع من الجمارك.. الحكومة تزف بشرى للمصريين| فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت بصورة فورية في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

شعبة الدواجن: الفراخ هتنزل لـ 40 جنيها في هذه الحالة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، سعر كرتونة البيض يكون مساوي لسعر 5 كيلو علف، موضحًا أن سعر كيلو العلف بـ 25 جنيه، فكرتونة البيض تخرج من المزرعة بـ 125 جنيه، وتصل لـ المواطن بـ 130 جنيه.

وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، على جهودها العظيمة في الدفاع عن الوطن.

 

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

علق محمد الإتربي رئيس بنك مصر، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

 

أمريكا: نفذنا إنزالا جويا للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع الأردن

أكدت الولايات المتحدة الامريكية، أنها نفذت عملية إنزالا جويا للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الأردنية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

مصطفى بكري: القضية الفلسطينية مصرية بالأساس ولا نزايد على أحد

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة إلى اللواء فايز الدويري، المحلل بقناة الجزيرة، بسبب تصريحاته ضد مصر.

 

اخبار التوك شو الدولار الحكومة اسعار السلع مصطفى بكري

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