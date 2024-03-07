مصطفى بكري: القضية الفلسطينية مصرية بالأساس ولا نزايد على أحد

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة إلى اللواء فايز الدويري، المحلل بقناة الجزيرة، بسبب تصريحاته ضد مصر.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «فايز الدويري بيطلع ليل نهار أنت حر، لكن لما يكون كل كلامه زعم وكذب أننا لم نحقق انتصارات في الحروب السابقة، إذن فهو افتراء على التاريخ، مصر قاتلت في 48 وانتصرت في سنة 56، وفي 67 كانت النكسة لكنها لم تكن الهزيمة بدليل أننا خوضنا حرب الاستنزاف وبعدها نصر أكتوبر».

وتابع «معروف إنك متأخون وتكره مصر وجيشها، جرأتك وأكاذيبك ضد مصر كثيرة، أنت تدعي أن مصر أغلقت معبر رفع، رغم أن مصر قدمت 102 ألف طن من مجموع المساعدات»، مردفا «أراهن أنك دفعت سنت واحد من راتبك الدولاري الذي تتقاضاه من قناة الجزيرة، القضية الفلسطينية مصرية بالأساس ولا نزايد على أحد، ومصر رسالتها دائما أنها الأخ الكبير».

وواصل «حينما تدعي أن مصر من دول محور الشر، فهذه خيانة وأنت راجل كذاب، قادة حماس يأتون لمصر ليل نهار ويعرفون الدور المصري، اسأل أصحابك الإسرائيليين هم من يغلقون المعبر، لو فتحنا ملفاتك سنجد الكثير، فليخرس لسانك بعيدا عن مصر، وأوجه رسالة لإخواننا في قناة الجزيرة، كفوا عن العبث ولا تصمتوا على تطاوله بحق مصر، تحدث عن مصر بأدب».



