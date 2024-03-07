البنتاجون: الوضع مأساوي في غزة ونتواصل مع إسرائيل لحماية المدنيين

أكد باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون، أن الصراع بين إسرائيل وحماس يتطلب العمل عن قرب مع الشركاء الدوليين في المنطقة.

وقال باتريك رايدر في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”: "الوضع في قطاع غزة مأساوي وعديد من الأبرياء قتلوا وخسارة كبيرة بأرواح المدنيين".

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: “نتواصل مع إسرائيل لتأكيد ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة”.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون: الولايات المتحدة قدمت 180 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة".

وأكمل باتريك رايدر: “الطرق البرية هي الأنسب لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعلى إسرائيل تأمين المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

ولفت المتحدث باسم البنتاجون، إلى أن الولايات المتحدة عملت على ضمان إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، و"بدأنا في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بغزة وتهيئة ممر لضمان إيصال أكبر قدر منها".