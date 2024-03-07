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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ستعلن المجاعة في غزة؟ تصنيفها حاليًا في مرحلة "الطوارئ" الرابعة

صدى البلد

في تطور حديث فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة، اتهم مقرر خاص للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف النظام الغذائي في غزة عمداً، زاعماً شن حملة تجويع منظمة ضد السكان الفلسطينيين. أدلى مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لقد أصبح الوضع في غزة سيئا على نحو متزايد، مع وجود تقارير عن وفاة أطفال بسبب الجوع، حسبما أكدها مسؤولو منظمة الصحة العالمية الذين زاروا المنطقة الأسبوع الماضي. ولطالما حذرت وكالات الإغاثة من خطر المجاعة في غزة، وعزت ذلك إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وتستخدم مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، مقياسًا لتقييم مستويات المجاعة، حيث يتم تصنيف غزة حاليًا في مرحلة "الطوارئ" الرابعة. وتشير هذه المرحلة إلى انتشار مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي بين السكان.

ووفقا لليونيسف، أدت الأزمة إلى نقص المياه، مما أدى إلى تفاقم أزمة سوء التغذية، وخاصة بين الأطفال. وتتوقع الوكالة زيادة كبيرة في معدلات هزال الأطفال، وهو أشد أشكال سوء التغذية خطورة، في الأسابيع المقبلة.

ونفت السلطات الإسرائيلية مزاعم تعمد منع وصول المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن هجومها العسكري يستهدف حماس. ومع ذلك، فإن الانتقادات الدولية لطريقة تعامل إسرائيل مع الأزمة آخذة في التصاعد، مع دعوات لزيادة المساعدات الإنسانية والتدخل.

لقد دفعت أزمة المجاعة المتكشفة في غزة المجتمع الدولي إلى إطلاق نداءات عاجلة لاتخاذ إجراءات. ومع استمرار تدهور الوضع، أصبحت الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الفورية والمستدامة لغزة ذات أهمية قصوى.

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