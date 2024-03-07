عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

الدولار
الدولار

علق محمد الإتربي رئيس بنك مصر، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

 

قيادي بمستقبل وطن: قرارات البنك المركزي خطوة مهمة لمواجهة السوق السوداء

رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي نتيجة جهد كبير في متابعة الأسواق

 

وقال محمد الإتربي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" قرارات البنك المركزي جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى، موضحا أن التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول".

 

وأضاف محمد الإتربي:" السوق الموازية للدولار أصيبت في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%، وسيكون هناك اتجاه نزولي للتضخم".

 

وتابع محمد الإتربي:" نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري، مواصلا: «اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار".

 

واستكمل: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك إشاعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».

بنك مصر البنك المركزي قرارات المركزي اخبار التوك شو الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتفجير الأوضاع بالضفة الغربية لتهجير سكانها

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. اغتنمها بصيغة تعدل 70 ألف مرة

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

إيمان أبو طالب تنفرد بالحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

الخير هيزيد .. 4 أبراج محظوظة طول شهر رمضان | هل أنت منهم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

فيديو

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ