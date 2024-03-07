مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

علق محمد الإتربي رئيس بنك مصر، على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وقال محمد الإتربي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" قرارات البنك المركزي جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى، موضحا أن التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول".

وأضاف محمد الإتربي:" السوق الموازية للدولار أصيبت في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%، وسيكون هناك اتجاه نزولي للتضخم".

وتابع محمد الإتربي:" نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري، مواصلا: «اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار".

واستكمل: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك إشاعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».