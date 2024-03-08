إمام عاشور لأول مرة أمام الزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي

أكد الناقد الرياضي محمود إسماعيل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم ستكون مفاجأة للجميع، وأن نتيجة المباراة لا يتوقعها أحد.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج "فرصة جديدة"، أن التشكيل المتوقع للزمالك سيكون: حراسة المرمى محمد عواد وأمامه أحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، وفي خط الوسط عبد الله السعيد ودونجا ومحمد شحاتة وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر، وفي الهجوم ناصر منسي.

ولفت إلى أن مهاجم الزمالك ناصر منسي، سيكون لها بداية جديدة اليوم، وأن اللاعب عبد السعيد، سيكون كلمة السر في لقاء اليوم، وسيكون مفتاح لعب مميز.

وأشار إلى أن تشكيلة الأهلي ستكون" مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وعلى معلول ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، بعد إصابة ياسر إبراهيم، وفي الوسط مروان عطية وإمام عاشور، ومحمد قفشة وحسين الشحات، وتاو، وفي الهجوم كان يتمنى أن يكون محمود كهربا، ولكن كولر لن يبدأ بكهربا وسيبدأ بـ موديست.

إمام عاشور ضد نادي الزمالك

ولفت إلى أن مباراة اليوم ستكون الأولى لـ إمام عاشور ضد نادي الزمالك، وسيكون له دور مهم في نتيجة المباراة، وأن إمام لاعب ثقيل ولن يستطيع أحد أن يستفزه في المباراة.

وتابع:" إمام عاشور غير محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، إمام عارف هو بيعمل إيه، ولن يستطيع أحد أن يعصبه بالمباراة".

يلتقي فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر.

ولتقى الأهلي والزمالك 20 مرة في نهائي كأس مصر، فاز كل فريق في 9 مواجهات، بينما تقاسم القطبان اللقب في مناسبتين.