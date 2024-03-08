عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور لأول مرة أمام الزمالك.. ناقد رياضي يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد الناقد الرياضي محمود إسماعيل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم ستكون مفاجأة للجميع، وأن نتيجة المباراة لا يتوقعها أحد.

txt

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

txt

معلق سعودي: مفاجأت قبل مباراة نهائي كآس مصر بين الأهلي والزمالك

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج "فرصة جديدة"، أن التشكيل المتوقع للزمالك سيكون: حراسة المرمى محمد عواد وأمامه أحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، وفي خط الوسط عبد الله السعيد ودونجا ومحمد شحاتة وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر، وفي الهجوم ناصر منسي.

ولفت إلى أن مهاجم الزمالك ناصر منسي، سيكون لها بداية جديدة اليوم، وأن اللاعب عبد السعيد، سيكون كلمة السر في لقاء اليوم، وسيكون مفتاح لعب مميز.

وأشار إلى أن تشكيلة الأهلي ستكون" مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وعلى معلول ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، بعد إصابة ياسر إبراهيم، وفي الوسط مروان عطية وإمام عاشور، ومحمد قفشة وحسين الشحات، وتاو، وفي الهجوم كان يتمنى أن يكون محمود كهربا، ولكن كولر لن يبدأ بكهربا وسيبدأ بـ موديست.

إمام عاشور ضد نادي الزمالك

 

ولفت إلى أن مباراة اليوم ستكون الأولى لـ إمام عاشور ضد نادي الزمالك، وسيكون له دور مهم في نتيجة المباراة، وأن إمام لاعب ثقيل ولن يستطيع أحد أن يستفزه في المباراة. 

وتابع:" إمام عاشور غير محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، إمام عارف هو بيعمل إيه، ولن يستطيع أحد أن يعصبه بالمباراة".

 

يلتقي فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر.

 

ولتقى الأهلي والزمالك 20 مرة في نهائي كأس مصر، فاز كل فريق في 9 مواجهات، بينما تقاسم القطبان اللقب في مناسبتين.

الأهلي والزمالك القمة مباراة القمة عبد الله السعيد محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية تكشف عن تفاصيل فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة

وزيرة الإدماج بمالطا: تبادل الخبرات مع الهلال الأحمر المصري بشأن إغاثة غزة

أيقونة للنجاح والكفاح.. مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى

بشرى سارة لسكان مدينتي والتجمع والشروق.. الداخلية تفتتح قسم جوازات جديد| صور

الإمارات كلمة السر.. الجارديان تكشف تفاصيل الممر البحري الإغاثي إلى غزة

بحضور الرئيس السيسي.. خطيب مسجد المشير: هذه صورة الشهيد يوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فيديو

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ