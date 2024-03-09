عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الفوز.. فرج عامر: الزمالك كان أفضل من الأهلي

صدى البلد

علق المهندس فرج عامر علي فوز الأهلي بكأس نهائي بطولة مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"الزمالك كان افضل من الاهلي في الاستحواذ على الكرة، لكن لم يكن يملك الهداف الذي يترجم الفرص إلى أهداف بالرغم من أن ناصر منسي لاعب مجتهد ، والاهلي عابه التشكيل في أول المباراة خاصة خط النص".

وأكمل:" تغييرات كولر بالرغم من كونها متاخرة جدا ولكنها أنقذت الاهلي لان السولية وكريم نيدفيد كانا نقطتا ضعف شديدتين في تشكيل الاهلي ونزول افشة ومروان عطية  احيي خط  الوسط للاهلي".

وأضاف :"في نفس الوقت تغييرات جوميز ضيعت الزمالك لان الجزيري  مهاجم كل  تركيزة السقوط علي الارض وشيكابالا لم يستطع ان يثبت وجودة وحتي ناصر ماهر اشركة في مكان خاطئ  ىدة من حظ الاهلي ، ولو كانت تغييرات  الاهلي من بداية الشوط الثاني لتفوق الاهلي اضعاف ماحدث ولاحرز  ضعف ما احرز من اهداف ".

وأشار فرج عامر إلى توقعه أن يكون افشة هو رجل المباراة لانة حقق القاضية الثانية ، لكن لا ننكر ان امام عاشور هو من خلص المباراة بهدفة الذي سجلة من تمريرة افشة السحرية ووضع الكرة في مقتل ".

واختتم:" المهم هارد لك للزمالك ومبروك للاهلي وجماهيرة ، وتحية لحكم المباراة وتحية للسعودية كبيرة جدا ودايما مصر والسعودية اهل واخوات ومشاركين قي الافراح والانتصارات".

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور  لاعب مالوش مثيل في الدوري المصري"

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

ترشيحاتنا

بسبب الذكاء الاصطناعي.. لينكد إن يشهد نموًا هائلًا في الاشتراكات

مسلسلات رمضان 2024.. سما إبراهيم تكشف تفاصيل دروها في عتبات البهجة

الأونروا: إسرائيل أجبرت موظفينا للاعتراف كذبا بصلتهم مع حماس

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

أسعار مخفضة .. بشرى سارة من الداخلية قبل شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن جري الوحوش وقنوات العرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ135 ألف.. أرخص سيارة في مصر بسعر مغري

300 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار شيري تيجو 3

ما تقدرش تستغنى عن الأكل .. هذه الأبراج تعانى جدا فى الصيام

حلمي وفهمي والسعدني وهاني فرحات.. نجوم الفن في مبارأة الأهلي والزمالك

فيديو

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ