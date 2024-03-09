رغم الفوز.. فرج عامر: الزمالك كان أفضل من الأهلي

علق المهندس فرج عامر علي فوز الأهلي بكأس نهائي بطولة مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"الزمالك كان افضل من الاهلي في الاستحواذ على الكرة، لكن لم يكن يملك الهداف الذي يترجم الفرص إلى أهداف بالرغم من أن ناصر منسي لاعب مجتهد ، والاهلي عابه التشكيل في أول المباراة خاصة خط النص".

وأكمل:" تغييرات كولر بالرغم من كونها متاخرة جدا ولكنها أنقذت الاهلي لان السولية وكريم نيدفيد كانا نقطتا ضعف شديدتين في تشكيل الاهلي ونزول افشة ومروان عطية احيي خط الوسط للاهلي".

وأضاف :"في نفس الوقت تغييرات جوميز ضيعت الزمالك لان الجزيري مهاجم كل تركيزة السقوط علي الارض وشيكابالا لم يستطع ان يثبت وجودة وحتي ناصر ماهر اشركة في مكان خاطئ ىدة من حظ الاهلي ، ولو كانت تغييرات الاهلي من بداية الشوط الثاني لتفوق الاهلي اضعاف ماحدث ولاحرز ضعف ما احرز من اهداف ".

وأشار فرج عامر إلى توقعه أن يكون افشة هو رجل المباراة لانة حقق القاضية الثانية ، لكن لا ننكر ان امام عاشور هو من خلص المباراة بهدفة الذي سجلة من تمريرة افشة السحرية ووضع الكرة في مقتل ".

واختتم:" المهم هارد لك للزمالك ومبروك للاهلي وجماهيرة ، وتحية لحكم المباراة وتحية للسعودية كبيرة جدا ودايما مصر والسعودية اهل واخوات ومشاركين قي الافراح والانتصارات".

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "امام عاشور لاعب مالوش مثيل في الدوري المصري"

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة..