مع ارتفاع درجات الحرارة.. أهم النصائح العاجلة للمزارعين

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن أهم النصائح الهامة للمزارعين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال إن كل المحاصيل في مراحل حرجة جداً.. القمح، الفول، البطاطس، خضر الصوب و الانفاق، و كل اشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالاً مائلة للحرارة فى الوسط حارة جنوباً .. وما زالت باردة ليلاً في كافة الانحاء، مع بعض هبات الرياح المتقطعة التي تسبب قلق لمزارع الغلة وتعطله عن اداء ريات "هامة جداً" للقمح .



وأشار إلي أنه يجب ري القمح يكون بحساب وحسب ما يصدر من توصيات وتنبيهات من مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة ، كما يجب الفحص الدقيق لزراعات البطاطس والفراولة بسبب تجدد انتشار امراض مزعجة مثل ندوة البطاطس المتأخرة - العفن الرمادي على الفراولة وخضر الصوب - معظم تبقعات الاوراق على محاصيل الخضر - البياض الدقيقي على المانجو والخوخ - الصدأ الاصفر على اصناف جميزة ١١ وسدس ١٢،،، وغيرها .....

ووجه بضرورة التهوية للإنفاق لمحاصيل الخضر والصوب الزراعية مع تشديد الاربطة قبل يوم الاثنين وعدم استعجال كشف بلاستيك في الظهير الصحراوي لمصر الوسطى او غرب الدلتا لان درجات الحرارة تنخفض ليلا.

وقال إنه متوقع ارتفاع مؤقت لكنه كبير خارج المعدلات بداية من منتصف الاسبوع القادم ( الاثنين ، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس) تتخطى في ذروتها قيم 38 درجة في الصعيد.



أهم مظاهر الطقس





وكشف عن أهم مظاهر الطقس خلال تلك الفترة ، حيث أن هناك فرق حرارة كبيرة بين الليل والنهار، مع تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً" محملة بالرمال والاتربة احياناً ، كما يحدث زيادة في نشاط الرياح في توقيتات متفرقة، مع زيادة كبيرة الشبورة المائية وفي الرطوبة النسبية .