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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مظاهرات لآلاف الأشخاص في جاكرتا وروما تطالب بوقف إطلاق النار بغزة|شاهد

صدى البلد

تظاهر آلاف الأشخاص في عديد من عواصم العالم مثل جاكرتا وروما، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حيث بلغ الوضع الإنساني حدًا كارثيًا، في ظل سقوط عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الدامي والمدمر، ومجاعة بدأت تنهش أجساد الضحايا في القطاع المحاصر.
 

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وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات

وسار آلاف المتظاهرين من ساحة ديلا ريبوبليكا إلى شارع فيا دي فوري إمبريالي في العاصمة الإيطالية روما، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية مرددين شعارات، تطالب بوقف "الإبادة الجماعية في غزة"، كما طالبوا أيضًا بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتم تنظيم المظاهرة من قبل تحالف "أسيزي بيس جوستا" الذي يضم العديد من الجمعيات، بما في ذلك نقابة العمال الإيطالية، وهي أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، والتي دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام والعدالة في الشرق الأوسط.

وأمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، احتشد الآلاف من المسلمين للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل بدء شهر رمضان المبارك.
 

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