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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات الاحتلال العنيفة على مناطق متفرقة من غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، جراء القصف العنيف جوا وبرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان المتواصل لليوم الـ156 على التوالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل قرب مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا.

وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.

كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ووسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وأفادت مصادر محلية، بانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وعلى مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق دير البلح وسط القطاع.

وقالت وكالة "وفا"، إن شهداء وجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في دوار الكويت شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان استشهد خمسة فلسطينيين، مساء امس السبت، في قصف للاحتلال على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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