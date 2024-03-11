أبو جبل يهنئ جمهوره بحلول رمضان.. شاهد

شارك محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، متابعيه عبر منصة أكس، بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب: “حللت أهلاً ونزلت سهلاً يا رمضان.. أهلاً وسهلاً بثلاثين يوماً من الحياة والغفران”.

يذكر أن أبو جبل قد تعرض للانتقادات عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كود ديفوار، وذلك على إثر هزيمته من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

سوء حظ أبو جبل

لسوء الحظ لم ينجح محمد أبو جبل في التصدي لأي ركلة من ركلات الجزاء، كما لم يتمكن من إحراز الركلة الأخيرة، حيث ارتطمت تسديدته في العارضة ليخرج بعدها المنتخب من البطولة.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعرض حارس المنتخب والبنك الأهلي إلى ضربة أخرى بتراجع النادي الأهلي عن ضمه في الميركاتو الشتوي الجاري لتعويض غياب حارس مرمى الفريق الأساسي محمد الشناوي بعد إصابته في أمم أفريقيا.