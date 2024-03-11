جوزها مدرب اسكواش .. باسم سمرة يهاجم نيللي كريم بسبب دور

وقع الفنان باسم سمرة في فخ زميله رامز جلال خلال برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، ليعترف بالسبب الحقيقي وراء غضبه من الفنانة نيللي كريم وتشكيكه في موهبتها كممثلة.

وتظاهر رامز جلال ضمن مقلبه بأنه يراجع مع باسم سمرة بعض الأسئلة التي سيوجهها له في مقابلة تلفزيونية يجريانها سوياً، ومن بينها سؤاله عن سبب تصريحاته بأنه علم نيللي كريم التمثيل خلال تصوير مسلسل «ذات» عام 2013.

أوضح باسم سمرة أنه لا يجد مبرراً يمكن قوله لتلك التصريحات أمام الكاميرات، لكن الحقيقة هي أنه هاجمها بسبب استبعادها له من أحد الأعمال الفنية، من أجل منح زوجها هشام عاشور فرصة التمثيل.

وقال سمرة الذي كان يعتقد أنه يتحدث مع رامز جلال في كواليس البرنامج، أن نيللي كريم تزوجت من هشام عاشور بعد اعتزاله لعب الإسكواش، حيث كان يرغب في التمثيل، فقررت ترشيحه للعمل معها.

يذكر أن نيللي كريم وباسم سمرة تقاسما بطولة مسلسل «ذات» عام 2013، عن رواية الكاتب صنع الله إبراهيم، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة إنتصار، هشام إسماعيل، ناهد السباعي، نسرين أمين.