أخبار التكنولوجيا| وزيرة التجارة الأمريكية: سنفعل كل ما يلزم لعدم وصول الصين إلى تقنياتنا المتطورة.. وإيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أبل تفتتح متجرًا جديدًا في شنغهاي بعد تراجع مبيعات آيفون في الصين
أفادت تقارير أن شركة أبل تستعد لافتتاح متجرها الثامن في مدينة شنغهاي الصينية هذا الشهر، لتضيف بذلك أكبر شبكة بيع بالتجزئة لها بعد الولايات المتحدة.
دراما لا تنتهي.. سام ألتمان يعود لمجلس إدارة OpenAI
عاد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إلى مجلس إدارة الشركة مرة أخرى ولكن هذه المرة مع ثلاثة أعضاء جدد، حيث قد تم إقالته مؤخرًا من منصبه كرئيس تنفيذي ثم عاد أيضًا من جديد.
وزيرة التجارة الأمريكية: سنفعل كل ما يلزم لعدم وصول الصين لتقنياتنا المتطورة
قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو إن الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من تشديد الضوابط على وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات المتطورة، مما يشير إلى أن واشنطن قد تكثف حملتها لمنع بكين من اللحاق بالقدرات العسكرية.
إيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT.. تفاصيل
قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ستفتح المصدر الخاص بروبوت الدردشة الخاص بها Grok، حيث يعد الروبوت منافسًا بشكل قوي لـ ChatGPT.
جوجل في ذعر بسبب تفوق وول مارت في الذكاء الاصطناعي
تحدث مؤخرًا الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، دوج ماكميلون، عن قدرات البحث التوليدية للذكاء الاصطناعي لشركة البيع بالتجزئة، وهو أمر بحسب الخبراء يعد تهديدًا آخر لهيمنة جوجل على الإنترنت.
لماذا انقلب ترامب على فيسبوك ووصفه بالعدو ودعم تيك توك ؟
في واقعة أغرب من الخيال، وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب منصة فيسبوك بـ “العدو” كما قدم دعمه لتطبيق الفيديو الصيني، تيك توك.