أخبار التكنولوجيا| وزيرة التجارة الأمريكية: سنفعل كل ما يلزم لعدم وصول الصين إلى تقنياتنا المتطورة.. وإيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير أن شركة أبل تستعد لافتتاح متجرها الثامن في مدينة شنغهاي الصينية هذا الشهر، لتضيف بذلك أكبر شبكة بيع بالتجزئة لها بعد الولايات المتحدة.



عاد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إلى مجلس إدارة الشركة مرة أخرى ولكن هذه المرة مع ثلاثة أعضاء جدد، حيث قد تم إقالته مؤخرًا من منصبه كرئيس تنفيذي ثم عاد أيضًا من جديد.



قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو إن الولايات المتحدة يمكن أن تزيد من تشديد الضوابط على وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات المتطورة، مما يشير إلى أن واشنطن قد تكثف حملتها لمنع بكين من اللحاق بالقدرات العسكرية.

قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ستفتح المصدر الخاص بروبوت الدردشة الخاص بها Grok، حيث يعد الروبوت منافسًا بشكل قوي لـ ChatGPT.



تحدث مؤخرًا الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، دوج ماكميلون، عن قدرات البحث التوليدية للذكاء الاصطناعي لشركة البيع بالتجزئة، وهو أمر بحسب الخبراء يعد تهديدًا آخر لهيمنة جوجل على الإنترنت.

في واقعة أغرب من الخيال، وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب منصة فيسبوك بـ “العدو” كما قدم دعمه لتطبيق الفيديو الصيني، تيك توك.