إيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT.. تفاصيل

قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ستفتح المصدر الخاص بروبوت الدردشة الخاص بها Grok، حيث يعد الروبوت منافسًا بشكل قوي لـ ChatGPT.

ويأتي قرار إيلون ماسك، بعد أيام قليلة من رفعه دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المالكة لـChatGPT بزعم أن الشركة قد انحرفت عن مهمتها الأصلية.

وأطلقت شركة xAI برنامج Grok العام الماضي، وزودته بميزات تشمل الوصول إلى المعلومات والآراء "في الوقت الفعلي" دون أن تردعها معايير “ الصوابية السياسية”، كما أن الخدمة متاحة للعملاء الذين يدفعون مقابل اشتراك X الشهري البالغ 16 دولارًا.

وقد ساعد ماسك، في تأسيس شركة OpenAI منذ ما يقرب من عقد من الزمن كثقل موازن لهيمنة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن OpenAI، التي كانت مطالبة أيضًا بجعل تقنيتها "متاحة مجانًا" للجمهور، أصبحت مغلقة المصدر وحوّلت التركيز إلى تعظيم أرباح مايكروسوفت ، كما زعم ماسك في الدعوى المرفوعة أواخر الشهر الماضي.

وأثارت الدعوى جدلاً بين العديد من التقنيين والمستثمرين حول مزايا الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

ووصف فينود خوسلا، الذي تعد شركته من أوائل الداعمين لـ OpenAI، الإجراء القانوني الذي اتخذه ماسك بأنه "صرف هائل عن أهداف الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام وفوائده".

وسيساعد وعد إيلون ماسك بفتح Grok مفتوح المصدر شركة XAI على الانضمام إلى قائمة عدد من الشركات النامية، بما في ذلك ميتا وMistral، التي نشرت رموز برامج الدردشة الخاصة بها للجمهور.

ولطالما كان " ماسك " من دعاة المصادر المفتوحة، وقد قامت شركة تسلا، وهي شركة أخرى يقودها، بفتح مصادر العديد من براءات الاختراع الخاصة بها.

وقال ماسك في عام 2014 "لن ترفع شركة تسلا دعاوى قضائية بشأن براءات الاختراع ضد أي شخص يريد، بحسن نية، استخدام تقنيتنا". كما قامت شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بفتح مصادر بعض خوارزمياتها في العام الماضي.