جوجل في ذعر بسبب تفوق وول مارت في الذكاء الاصطناعي

تحدث مؤخرًا الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، دوج ماكميلون، عن قدرات البحث التوليدية للذكاء الاصطناعي لشركة البيع بالتجزئة، وهو أمر بحسب الخبراء يعد تهديدًا آخر لهيمنة جوجل على الإنترنت.

بحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن شركة ألفابت المالكة لـ جوجل من بين أكبر الخاسرين في مجال التكنولوجيا في سوق الأسهم هذا العام، إلى جانب شركة أبل، وكلاهما يكافحان لإخبار المستثمرين بقصص الذكاء الاصطناعي الرابحة.

اعترف مؤسس جوجل، سيرجي برين، مؤخرًا بوجود أخطاء في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه قال إن الشركة ستكتشف نماذج الأعمال الصحيحة؛ يقول المحللون إن تجار التجزئة عبر الإنترنت سيكونون أكثر قدرة على المنافسة في البحث داخل أنظمتهم البيئية.

قد يتطلب التخطيط لعمليات الشراء لمناسبة خاصة مثل حفلات "سوبر بول" عادةً استشارة أكثر من مصدر عبر الإنترنت أو المصدر الأساسي لـ جوجل - ولكن إذا نجحت وول مارت في تحقيق هدفها، فسوف يتغير ذلك في المستقبل.

تتحدث وول مارت عن قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كمتجر شامل للبحث عندما تحتاج إلى التخطيط لحدث ما، بدلاً من الوجهة عبر الإنترنت للبحث عن عناصر فردية.

وخلال مكالمة مع المحللين بعد أرباح شهر فبراير، تحدث دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، عن إمكانات البحث الخاصة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقه.

قال ماكميلون "إن الشيء الذي نحن متحمسون له كثيرًا والذي حدث بالفعل هو الطريقة التي تحسن بها البحث، والطريقة التي ساعدنا بها الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين تجربة البحث الموجهة نحو الحلول للعملاء والأعضاء". "ولقد حدث ذلك بسرعة كبيرة."

وعندما أطلقت جوجل روبوت الدردشة Gemini في السوق قبل أن تصبح جاهزة، وفي ظهور علني نادر، قال سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة جوجل، إن الشركة "أفسدت" عملية الإطلاق، لكنه نفى المخاوف بشأن مستقبل الشركة.

وقال برين"أتوقع أن تتطور نماذج الأعمال بمرور الوقت". “وربما سيظل الأمر يتعلق بالإعلان لأن الإعلان يمكن أن يعمل بشكل أفضل، والذكاء الاصطناعي قادر على تصميمه بشكل أفضل. أنا شخصياً أشعر أنه طالما أن هناك قيمة كبيرة يتم توليدها، فسنكتشف نماذج الأعمال".