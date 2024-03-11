لماذا انقلب ترامب على فيسبوك ووصفه بالعدو ودعم تيك توك ؟

في واقعة أغرب من الخيال، وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب منصة فيسبوك بـ “العدو” كما قدم دعمه لتطبيق الفيديو الصيني، تيك توك.

وقال الرئيس السابق ترامب - وأيضًا المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض - لشبكة CNBC إنه يخشى من أن حظر تطبيق تيك توك لن يؤدي إلا إلى تمكين فيسبوك، الذي وصفه بأنه “عدو الشعب”.

كما هاجم ترامب - في منشور له على منصة Truth Social- "لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل"، دون تقديم أي دليل. "إنهم عدو حقيقي للشعب."

وأضاف ترامب: "أعتقد أن فيسبوك كان سيئًا جدًا لبلدنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات". ويبدو أن ترامب راجع موقفه عندما قررت كل منصات التواصل الأمريكية حظره في أعقاب أحداث اقتحام الكابيتول.

وفي مقابلة في برنامج Squawk Box على CNBC، قال ترامب إن "هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة" مع تيك توك ، لكن حظر المنصة يمكن أن يساعد بشكل فعال فيسبوك، المملوك لشركة ميتا، على مضاعفة حجمها.

وتتناقض وجهة نظر ترامب بشأن تيك توك مع وجهة نظر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي قال إنه سيوقع مشروع قانون لحظر التطبيق، إذا أقره الكونجرس.

أثار المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب، مخاوف بشأن الجهود المبذولة لحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين تيك توك في الولايات المتحدة، قائلاً إنه لن يؤدي إلا إلى تمكين شركة ميتا وتطبيقاتها.



وفي عام 2020، حاولت إدارة ترامب دون جدوى إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بسبب هذه المخاوف. وبعد ذلك، أمر ترامب شركة ByteDance المالكة للتطبيق بسحب استثمارات تيك توك في غضون 90 يومًا.