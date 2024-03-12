دراما لا تنتهي.. سام ألتمان يعود لمجلس إدارة OpenAI

عاد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إلى مجلس إدارة الشركة مرة أخرى ولكن هذه المرة مع ثلاثة أعضاء جدد، حيث قد تم إقالته مؤخرًا من منصبه كرئيس تنفيذي ثم عاد أيضًا من جديد.

ومن المقرر أن ينضم إلى “ألتمان” حول طاولة مجلس الإدارة 3 نساء في المجلس، وهن: “سو ديزموند هيلمان” الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، و"نيكول سليجمان" نائب الرئيس التنفيذي السابق والمستشار العام لشركة سوني، و"فيدجي سيمو" الرئيس التنفيذي ورئيس Instacart.

وكان أعضاء مجلس الإدارة السابقون قد استقالوا جميعًا من مناصبهم بعد أن أطاحوا بألتمان من منصب الرئيس التنفيذي قبل أن يعود لمنصبه سريعًا.

وسيعمل الأعضاء الجدد- بما في ذلك ألتمان الذي عاد إلى مجلس الإدارة- بشكل وثيق مع المديرين الحاليين آدم دانجيلو، الرئيس التنفيذي لشركة Quora، ولاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، وبريت تايلور، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Salesforce.

تكهنات مختلفة تحاول فك ألغاز إقالة ألتمان وإعادته

وذكر تقرير من مجلة “فورتشن” أن السبب وراء قرار إقالة ألتمان يبدو وكأنه صراعًا جوهريًا بين الربح والأهداف، وليس قرارًا يتعلق بالاختلاف حول أساليب الإدارة.

ويشير التقرير إلى أن إقالة ألتمان ظهرت بشكل واضح عندما تصادمت المنظمات غير الربحية والمنظمات الربحية، حيث عادةً ما يفوز من يملك المال، حيث يشرف مجلس إدارة غير ربحي على شركة OpenAI الربحية والمدعومة من مايكروسوفت وشركات رأس المال الاستثماري.

وحاول مستثمرو OpenAl ذو النفوذ، عكس قرار مجلس الإدارة الذي أقال ألتمان فجأة، ثم قرر أحد هؤلاء المستثمرين، وهي شركة مايكروسوفت، توظيف ألتمان مباشرة وعرض الوظائف لموظفي OpenAl.

إلا أن هناك تكهن آخر يرى أن الأمر أبعد من ذلك حيث يرى موقع Cryptopolitan أن الإطاحة بألتمان ليست مجرد دراما مؤسسية؛ بل إنها فصل في ملحمة تطرح أسئلة عميقة حول التقارب بين الابتكار والجغرافيا السياسية والسعي الحثيث للسيطرة على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير إلى أنه بينما يتنقل ألتمان في هذه الشبكة المعقدة من التقدم التكنولوجي، تصبح رقعة الشطرنج الجيوسياسية موضع التركيز، وفي حين ركز الغرب في الغالب على الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد شقت الصين طريقها باستخدام أجهزة الكمبيوتر الضوئية الكمومية، مما يشكل تحديا لسرد تطور الذكاء الاصطناعي.