أبل تفتتح متجرا جديدا في شنغهاي بعد تراجع مبيعات آيفون بالصين

أفادت تقارير بأن شركة أبل تستعد لافتتاح متجرها الثامن في مدينة شنغهاي الصينية هذا الشهر، لتضيف بذلك أكبر شبكة بيع بالتجزئة لها بعد الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" فإن المتجر الجديد في شنغهاي يأتي بعد تراجع مبيعات هواتف آيفون في الصين، والتي انخفضت بحوالي 24٪.

وتقع مساحة المتجر الجديد، في وسط المدينة التي تستضيف بالفعل أكبر عدد من متاجر أبل في البر الرئيسي الصيني. وسيتم افتتاحه في 21 مارس، وسيكون واحدًا من 47 موقعًا في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت مبيعات هواتف آيفون انخفاضًا كبيرًا في الصين منذ ظهور أحدث سلسلة هواتف لها في سبتمبر الماضي. ومع ذلك، تظل البلاد سوقًا حيويًا مع أكبر قاعدة لمستهلكي الهواتف الذكية في العالم وإمكانات زيادة مبيعات منتجات أبل الأخرى.

وكشفت شركة تحليل السوق Counterpoint Research أن مبيعات آيفون انخفضت بنسبة 24٪ حيث واجهت شركة أبل منافسة شديدة من شركات الهواتف الذكية المحلية مثل هواوي وأوبو وفيفو وشاومي.

وسجلت العديد من شركات الهواتف الذكية الصينية المنافسة انخفاضًا في مبيعات وحداتها خلال فترة الشهرين الماضيين، لكن الانخفاضات كانت أقل وضوحًا من انخفاض مبيعات شركة آبل.