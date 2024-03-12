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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

القائمة الكاملة لمشاريع أفلام منصة مهرجان مالمو ولجنة التحكيم

مهرجان مالمو للسينما
مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على المنح الخاصة بالدورة العاشرة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال. والذي يقام على هامش الدورة الرابعة عشرة من المهرجان في الفترة بين ٢٢-٢٨ أبريل ٢٠٢٤

تقدم للمشاركة في برنامج المنح ٣٨ مشروعًا من ١٦ دولة، ليختار المهرجان ١٤ مشروعًا تمثل ١٤ دولة لتتنافس في ثلاث فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، ومرحلة ما بعد الإنتاج. تتنافس الأفلام على ١٠ جوائز مالية وعينية قيمة

وبمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيس أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما وعن الدورة القادمة تحدث المؤسس والمستشار الإداري والفني للمهرجان محمد قبلاوي قائلاً أن الدورة العاشرة لأيام الصناعة ما هي إلّا تأكيد على نجاح مهرجان مالمو في تحقيق أهدافه بخلق الشراكات الانتاجية بين السويد ودول الشمال، والعالم العربي، حيث أصبحت هذه المنصة تقليداً سنوياً ينتظره صناع الأفلام من العام للعام. وعن اختيارات الدورة القادمة قال، ان أيام الصناعة تواصل دعمها لأفضل المشروعات والأعمال القيمة من أجل إغناء المجتمع السينمائي.


  القائمة الكاملة للمشروعات المختارة والجوائز الممنوحة في نسخة ٢٠٢٤


فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

من قطر والسويد: خلف الأبواب المغلقة للمخرجة هند فخرو. المنتج: سيندي لو تمبليير، المنتج السويدي: ليندا مطاوع

من الجزائر، فرنسا، والسويد: دوغماس للمخرج صلاح اسعاد. المنتج: تقي الدين اسعاد، المنتج السويدي: مهند صلاحات

من السويد: ليبانون بيبي للكاتبة منى مصري. المنتج: ماريا دالين. المنتج الشريك: رولا ناصر

من لبنان، السويد، وجمهورية التشيك: الركض مع الوحوش للمخرجة ليلى بسمة. المنتج: نتاليا باڤلوڤ، المنتج السويدي: سيري يورتون واغنر

من المملكة المتحدة، تونس والسويد: تكلم للمخرج نجيب كثيري. المنتج:ايان هنري وعفاف بن محمود، المنتج السويدي: شون ويلان


قائمة جوائز فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

جائزة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لفيلم روائي طويل في مرحلة التطوير بقيمة ٥،٠٠٠ دولار أمريكي

جائزة إماجينيريوم فيلمز لفيلم روائي طويل في مرحلة التطوير بقيمة ٥،٠٠٠ دولار أمريكي

جائزة سرد - مريم نعوم لتطوير نص فيلم روائي طويل بقيمة ٥،٠٠٠ دولار أمريكي

فئة تطوير الأفلام القصيرة

من السويد، مصر، فلسطين، لبنان: بحر. إخراج محمد المجدلاوي، إنتاج فادي عطا الله وفاطمة رشا شحادة
من النروج: ألباتروس. إخراج مايك ملجاليان، إنتاج سورين شويدت
من السويد: في مكان آخر. إخراج إسراء الكوغالي هاغستروم، إنتاج لارس لوڤين

 

قائمة جوائز فئة تطوير الأفلام القصيرة

جائزة فيلم سكونة لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير بقيمة ٣٠،٠٠٠ كرون سويدي
جائزة كنانا فيلمز لفيلم روائي قصير في مرحلة التطوير بقيمة ٣٠،٠٠٠ كرون سويدي بالإضافة إلى خدمات استشارية بقيمة ٢٠،٠٠٠ كرون سويدي

 

منصة ما بعد الإنتاج

من مصر وفرنسا دخل الربيع يضحك (روائي) إخراج نهى عادل، إنتاج كوثر يونس ولاورا نيكولوف

من تونس نافذة على السماء (روائي)، إخراج سارة عبيدي، إنتاج إبتسام العبيدي

من تونس نظارات أمي (روائي)، إخراج وإنتاج منصف ذويب

من العراق، السعودية، الولايات المتحدة لم تكن وحيدة (وثائقي) إخراج حسين الأسدي، إنتاج هدى الكاظمي وهوما جوبتا

من فلسطين، ٧ أيام في الاستديو (وثائقي)، إخراج بلال الخطيب، إنتاج علاء أبو غوش

من مصر والسويد: سيلڤيت (وثائقي)، إخراج مينا نبيل، إنتاج فادي عطا الله

 

جوائز منصة ما بعد الإنتاج

جائزة توزيع على مستوى العالم تبدأ من ٣٠،٠٠٠ دولار أمريكي كحد أدنى مقدمة من ماد سولوشينز - مصر
جائزة تصحيح ألوان بقيمة ٢٠،٠٠٠ دولار أمريكي مقدمة من شركة رم بكتشرز - الأردن
جائزتا خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة ٢٠،٠٠٠ دولار أمريكي لفيلمين في مرحلة ما بعد الإنتاج ( بقيمة ١٠،٠٠٠ لكل جائزة) مقدمة من أمبيانت لايت - مصر
جائزة مزج وتصميم الصوت بقيمة ١٥،٠٠٠ دولار أمريكي مقدمة من شركة يونيسون ستوديو - السويد

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