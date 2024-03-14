المجتمعات العمرانية تستعرض إنجازاتها منذ التأسيس وحتى نهاية يونيو الماضى

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، إنجازات الهيئة فى مختلف مجالات التنمية العمرانية منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، بلغ 500 مليار جنيه، موزعة كالتالى: “241 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية – 152 مليار جنيه استثمارات الإسكان – 107 مليارات جنيه استثمارات الخدمات والزراعة وغيرها من مجالات التنمية”، هذا بخلاف الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان إن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغ نحو 1.33 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية، موزعة كما يلى: 376 ألف وحدة سكنية منذ تأسيس الهيئة عام 1979 وحتى نهاية يونيو 2014، ومليون و8 آلاف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023، أى أن الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بواسطة الهيئة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى نهاية يونيو 2023، تساوى 270% مما نفذته الهيئة خلال 35 عاماً.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه فى مجال المشروعات الخدمية، تم وجارٍ تنفيذ 4102 مبنى خدمى منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية يونيو 2023، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014، و2653 مبنى تم وجارٍ تنفيذه (2188 مبنى تم تنفيذه – 465 مبنى جارٍ تنفيذه) فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023.

وقال المشرف على مكتب وزير الإسكان: “فى مجال خدمات مياه الشرب، تم تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون م3/يوم، و7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 م3/يوم، بجانب محطة مياه العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 450 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، ويتم ضخ تلك المياه من خلال شبكات مياه منفذة بأطوال نحو 20 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2044 كم”.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه فى مجال خدمات الصرف الصحى، تم تنفيذ 30 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.885 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 16 محطة معالجة بسعة 437 ألف م3/يوم، بجانب محطة صرف صحى العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 250 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، كما يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء داخل المدن، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، ويتم تجميع الصرف الصحى من خلال شبكات صرف منفذة بأطوال نحو 15 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 2210 كم.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة 12180 ميجا. ف. أ، وجارٍ تنفيذ 9 محطات، بطاقة 2615 ميجا.ف.أ.، وتصميم محطتين، بطاقة 645 ميجا.ف.أ.، وإعداد مستندات الطرح لـ4 محطات، بطاقة 805 ميجا. ف. أ، فى حين يبلغ طول شبكات الكهرباء المنفذة 89 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بطول 8468 كم.

وأوضح أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 17 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1768 كم، كما تم مد شبكات اتصالات بـ 3 ملايين و236 ألف خط، وجارٍ تنفيذ 608 آلاف خط.