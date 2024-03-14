الاحتلال الإسرائيلي يغتال رئيس لجنة الطوارئ في رفح

أدان سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، جريمة الاحتلال الجبانة باغتيال رئيس لجنة الطوارئ في رفح؛ الشهيد نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات جهاز الشرطة؛ الشهيد محمود أبو حسنة؛ ونرى في تكرار استهداف وقصف جيش الاحتلال للكوادر الخدماتية والشرطية عملا إجراميا، يهدف من خلاله العدو الصهيوني إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا النازحين.

وفي بيان له؛ قال معروف إن لهذه الكوادر حماية وفق اتفاقيات جنيف، وهي تؤدي واجبها الإنساني والمهني، ما يجعل من اغتيالها جريمة صهيونية مركبة تعكس استهتارا بالقانون الدولي الإنساني.

وشدد علي أن كل مساعي ومحاولات الاحتلال لضرب جبهتنا الداخلية، لن تحقق هدفها ولن تنجح في خلق حالة من الفراغ والفلتان الأمني.

وختم :وفي هذا السياق، فإننا نحيي حالة التكاتف التي يعيشها شعبنا وندعوه إلى مزيد من التضامن والتكافل وتفويت الفرصة على المحتل النازي المجرم.