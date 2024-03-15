عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية..14 شركة تشارك بمعرض Xiamen Stone الصيني

أرض المعارض
أرض المعارض

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بجناح مصري ضخم في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض Xiamen Stone Fair، الذي يقام في مدينة شيامن الصينية بداية من غد السبت وحتى 19 مارس 2024.

يضم الجناح المصري 14 شركة متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وتأتي مشاركة مصر هذا العام في إطار حرص الهيئة والجهات المصرية المعنية على التواجد بقوة في الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت.

وأكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الجناح المصري يعد من أكبر الأجنحة الدولية الرسمية المشاركة في المعرض، حيث يقام على مساحة 502 متر مربع في قاعة العرض رقم A5 بديكور خاص ذو طابع مصري.

يُعد معرض Xiamen Stone Fair من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الرخام والجرانيت، ويشكل منصة إلتقاء لأكبر عدد من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الرخام والجرانيت.

ويُقام المعرض سنويًا في مركز شيامن الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو مركز حديث للمعارض والمؤتمرات مجهز بشكل مثالي لمثل هذه الأحداث واسعة النطاق.

وتشمل المواضيع الرئيسية للمعرض عرض أحدث المنتجات والابتكارات من عالم الحجارة ومعالجة الحجر، بالإضافة إلى حلول التصميم لتطبيق الحجر في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

يشارك في المعرض أكثر من 2000 علامة تجارية من 57 دولة ومنطقة.
يزور المعرض أكثر من 150 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.
يقام المعرض على مساحة 180 ألف متر مربع.

رئيس هيئة المعارض مجال الرخام والجرانيت الأسواق الدولية المصدرين المستوردين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

ترشيحاتنا

شيرين رضا تكشف السبب الحقيقي للطلاق بينها وبين عمرو دياب

العقاب قادم .. بوتين يتوعد أوكرانيا على الهواء .. فيديو

لـ جامع الفروض في نهار رمضان .. احذر هذه العاقبة

حكم إخراج المرأة لزكاة الفطر عن زوجها؟.. المفتي يجيب

دوُل نسوان مش ستات | شيرين رضا تحكي قصة مثيرة عن عمرو دياب

مفتي الجمهورية يكشف عن الحد الأدنى لـ زكاة الفطر 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ