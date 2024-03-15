فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية..14 شركة تشارك بمعرض Xiamen Stone الصيني

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بجناح مصري ضخم في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض Xiamen Stone Fair، الذي يقام في مدينة شيامن الصينية بداية من غد السبت وحتى 19 مارس 2024.

يضم الجناح المصري 14 شركة متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وتأتي مشاركة مصر هذا العام في إطار حرص الهيئة والجهات المصرية المعنية على التواجد بقوة في الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت.

وأكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الجناح المصري يعد من أكبر الأجنحة الدولية الرسمية المشاركة في المعرض، حيث يقام على مساحة 502 متر مربع في قاعة العرض رقم A5 بديكور خاص ذو طابع مصري.

يُعد معرض Xiamen Stone Fair من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الرخام والجرانيت، ويشكل منصة إلتقاء لأكبر عدد من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الرخام والجرانيت.

ويُقام المعرض سنويًا في مركز شيامن الدولي للمؤتمرات والمعارض، وهو مركز حديث للمعارض والمؤتمرات مجهز بشكل مثالي لمثل هذه الأحداث واسعة النطاق.

وتشمل المواضيع الرئيسية للمعرض عرض أحدث المنتجات والابتكارات من عالم الحجارة ومعالجة الحجر، بالإضافة إلى حلول التصميم لتطبيق الحجر في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

يشارك في المعرض أكثر من 2000 علامة تجارية من 57 دولة ومنطقة.

يزور المعرض أكثر من 150 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

يقام المعرض على مساحة 180 ألف متر مربع.