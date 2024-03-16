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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| تعليق مؤثر من أحمد الفيشاوي .. حسن عبد الفتاح يكشف عن مفاجأة لجمهوره

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية وتطورات جديدة في الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان. 

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهو يستخدم السبحة الخاصة به.

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة6.. دينا الشربيني تشك فى خيانة شريف سلامة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “كامل العدد بلس1” العديد من الأحداث الطريفة.

مسلسل صدفة الحلقة 6.. رشدي الشامي يحاول إقناع أهل ريهام حجاج بأنه تزوجها بالفعل

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “صدفة” العديد من المواقف الطريفة.

 

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شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "إمبراطورية م" العديد من المواقف الطريفة.

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

كشف الفنان حسن عبد الفتاح عن مشاركته بعمل مسرحي جديد ضمن موسم الرياض بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

كواليس مسلسلات رمضان 2024 أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل كامل العدد بلس 1 الفنان حسن عبد الفتاح احمد الفيشاوي

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