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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 6.. رشدي الشامي يحاول إقناع أهل ريهام حجاج بأنه تزوجها بالفعل

رشدي الشامي
رشدي الشامي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “صدفة” العديد من المواقف الطريفة.

حاول رشدي الشامي إقناع زوج أخت صدفة (هشام منصور) بأنه بالفعل تزوجها، وأنها استلمت منه 300 ألف جنيه كـ"مهر" لها بعد أن كانت تغازله وباتت معه ليلة الزفاف.

وقرر أدهم (تامر يسري) أن يتجسس على زوجته ميار (منار الغيطي) بعد شكه فيها ، وبالفعل يسمع المحادثات التى تمت بينها وبين عشيقها (فراس سعيد).

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مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

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مسلسل صدفة الحلقة 5..بحث ريهام حجاج وعصام السقا عن لغز عقد الزواج

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مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف زواجها دون معرفتها

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مسلسل صدفة الحلقة 3.. طلب صدفة لبيت الطاعة من زوجها المجهول

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة أبطال مسلسلات رمضان مسلسل صدفة ريهام حجاج مواعيد عرض مسلسل صدفة

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