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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

ريهام حجاج
ريهام حجاج

يعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “صدفة”

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث المثيرة، بدأت بزيارة طارق (عصام السقا) لصدفة (ريهام حجاج) ليحاولا الكشف عن خدعة عقد الزواج التى تعرضت له صدفة من خلال عمه (رشدي الشامي).

صدفة تحاول تفك لغز اختفاء الطالبة راندا من المدرسة .

 تعرضت صدفة (ريهام حجاج) بتهديد من فرح (نور إيهاب) بعد أن قالت لها إنها لابد أن تتعالج من إدمان المخدرات.

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مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف زواجها دون معرفتها

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مسلسل صدفة الحلقة 5..بحث ريهام حجاج وعصام السقا عن لغز عقد الزواج

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مسلسل صدفة الحلقة 3.. طلب صدفة لبيت الطاعة من زوجها المجهول

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مسلسل صدفة الحلقة 2.. اكتشاف خالد الصاوي خيانة ابنته مع صديقه

أحداث مسلسل صدفة:

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 أخبار ريهام حجاج مسلسل صدفة ريهام حجاج

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