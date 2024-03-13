مسلسل صدفة الحلقة 3.. طلب صدفة لبيت الطاعة من زوجها المجهول

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل صدفة العديد من المواقف المثيرة.

بدأت الحلقة بالقبض على صدفة (ريهام حجاج ) وهى تستلم المخدرات من سائق التكتوك بغرض تسليمها إلى فرح (نور إيهاب) .

تحسن الحالة الصحية لمنار(ميار الغيطي) ابنة (خالد الصاوي) بعد تعرضها لنزيف فى المخ أثر سقوطها من النافذة.

وتعرض صاصا (أحمد أبو زيد) ابن حنان (رحاب الحمل) للسرقة والطعن على يد بلطجية ، أثناء توصيله أوردرات طعام التى أحضرتها والدته للزبائن.

خروج صدفة (ريهام حجاج) من القضية بعد أن أنقذها محامي طارق (عصام السقا).

محضر مجهول لطلب صدفة إلى بيت الطاعة وهى ليست متزوجة فى الأساس.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما ، dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ملخص الأحداث:

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال المسلسل:

والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.