مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف زواجها دون معرفتها

ذهاب صدفة (ريهام حجاج) وطارق (عصام السقا) إلى عمه (رشدي الشامي) بعد رغبته فى طلبها إلى بيت الطاعة دون أن يتزوجها.

رشدي الشامي بدأ يذكر صدفة بزواجهما الذى تم بعد أن تعرف عليها فى أحد الأماكن بمناسبة عيد ميلاد أحد الطلاب الذى تدرس لهما وكانت مغيبة عن الوعي ، لكنها لم تتذكر التفاصيل.

ذهب أدهم (تامر يسري) زوج منار(ميار الغيطي) إلى حارس العقار ليتأكد من شهادتها هى ووالدها خالد الصاوي لكنه لم يقتنع بالكلام.

ذهب فؤاد (خالد الصاوي) إلى صديقه معتز (فراس سعيد) وتهديده بالقتل بعد خيانته مع ابنته.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما ، dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ملخص الأحداث:

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال المسلسل:

والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.