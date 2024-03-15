مسلسل صدفة الحلقة 5..بحث ريهام حجاج وعصام السقا عن لغز عقد الزواج

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث المثيرة، بدأت بزياة طارق (عصام السقا) لصدفة (ريهام حجاج) ليحاولا الكشف عن خدعة عقد الزواج التى تعرضت له صدفة من خلال عمه (رشدي الشامي).

صدفة تحاول تفك لغز اختفاء الطالبة راندا من المدرسة .

تعرضت صدفة (ريهام حجاج) بتهديد من فرح (نور إيهاب) بعد أن قالت لها إنها لابد أن تتعالج من إدمان المخدرات.

يعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما ، dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ملخص الأحداث:

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال المسلسل:

المسلسل بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.