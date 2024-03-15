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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 5..بحث ريهام حجاج وعصام السقا عن لغز عقد الزواج

ريهام حجاج وعصام
ريهام حجاج وعصام السقا

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث المثيرة، بدأت بزياة طارق (عصام السقا) لصدفة (ريهام حجاج) ليحاولا الكشف عن خدعة عقد الزواج التى تعرضت له صدفة من خلال عمه (رشدي الشامي).

صدفة تحاول تفك لغز اختفاء الطالبة راندا من المدرسة .

 تعرضت صدفة (ريهام حجاج) بتهديد من فرح (نور إيهاب) بعد أن قالت لها إنها لابد أن تتعالج من إدمان المخدرات.

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مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف زواجها دون معرفتها

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مسلسل صدفة الحلقة 3.. طلب صدفة لبيت الطاعة من زوجها المجهول

يعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما  ، dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

ملخص الأحداث:
صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال المسلسل: 
المسلسل بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة أخبار مسلسلات رمضان أخبار ريهام حجاج كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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