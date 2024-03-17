توك شو.. توجيهات رئاسية عاجلة لصرف تعويضات لمتضرري حريق ستوديو الأهرام وشيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة على الهواء

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

سفير مصر بالاتحاد الأوروبي: إعلان رئيسة المفوضية عن حزمة مالية كبيرة لاقتصادنا

أكد السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر على رأس وفد أوروبي وهذا الأمر يؤكد رسالة دعم أوروبية لمصر.

أنا بهين الفن؟! مها أحمد تهدد مذيعة على الهواء بمقاضاتها

علقت الفنانة مها أحمد على واقعة انتقاد إحدى المذيعات ظهورها على التيك توك قائلة: "دي طلبت من ابني انه يبقى واسطة عشان اعمل معاها حوار وعملت معاها حوار كانت قاعدة تترعش، ومعرفش انها اخت زميلة، وانا معرفهاش عشان تقول عليا بهين الفن من خلال التيك توك، بتقوليلي كلى قناة مشفرة ومذيعة مشفرة واكيد المخرج مشفر".

أول تعليق من نقيب الممثلين بعد حريق أستوديو الأهرام

علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على حريق ستوديو الأهرام فجر اليوم داخل لوكيشن تصوير أحد المسلسلات.

بعد حريق أستوديو الأهرام.. قرار عاجل من الحكومة |فيديو

علّق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حريق أستوديو الأهرام وتفقد رئيس الوزراء لموقع الحريق.

بعد رفض نتنياهو.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل المحتجزين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، سيعقد جلسة بديلة؛ لبحث صفقة تبادل المحتجزين، بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

كتير أوي.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة على الهواء لهذا السبب| فيديو

انسحبت الفنانة شيرين رضا، على الهواء، بسبب سؤال في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار".

أختي منتقبة ووالدي كان إمام مسجد.. هل تبرأت أسرة إبراهيم عيسى منه؟

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، حقيقة تبرؤ والده من أفكاره، ورد فعل عائلته وأهل قريته.



انهيار ورعب وغناء ورقص.. أبرز ما قدمته «باميلا» و«مرام» مع رامز جلال

وقعت الفنانتان “باميلا كيك” و"مرام على" ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

خالد يوسف: لو اتعرض علي فيلم فيه مثليين هعمله.. عملت مشهد بـ"حين ميسرة"

أكد المخرج خالد يوسف، أن هناك بعض المنصات الإعلامية التي تؤكد أنها تعالج ظاهرة المثلية من خلال التعرض لهم من أجل دمجهم في المجتمعات، موضحا أن هناك فرقا بين استيعاب المثليين ودمجهم وبين الدفاع عنها بشكل كبير، وهناك بعض الأعمال التي من الممكن أن تجعل من الظاهرة عدوانية.



توجيهات رئاسية عاجلة لصرف تعويضات لمتضرري حريق ستوديو الأهرام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محافظ الجيزة صرح لبرنامج على مسئوليتي بأن الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف تعويضات عاجلة لكل متضرري حريق ستديوهات الأهرام.