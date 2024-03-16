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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا بهين الفن؟! مها أحمد تهدد مذيعة على الهواء بمقاضاتها

مها أحمد
مها أحمد

علقت الفنانة مها أحمد على واقعة انتقاد إحدى المذيعات ظهورها على التيك توك قائلة: "دي طلبت من ابني انه يبقى واسطة عشان اعمل معاها حوار وعملت معاها حوار كانت قاعدة تترعش، ومعرفش انها اخت زميلة، وانا معرفهاش عشان تقول عليا بهين الفن من خلال التيك توك، بتقوليلي كلى قناة مشفرة ومذيعة مشفرة واكيد المخرج مشفر".

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وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "يعني انا بهين الفن؟، طيب لو كنت رضيت بأدوار إغراء وقبلات وحاجات في بداياتي كده مش بهين الفن، بقولها لو فاكرة اني ماتيريال عشان تطلع على كتافي أعتقد ممكن تكتب ع اليوتيوب اسم اختها وهي هتلاقي ماتيريال كويس وممكن يفيدها أكتر، واي حد يتطاول عليا او بيتي وجوزي معنديش غير القضاء".

 

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

مها أحمد

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