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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد يوسف: لو اتعرض علي فيلم فيه مثليين هعمله.. عملت مشهد بـ"حين ميسرة"

أكد المخرج خالد يوسف، أن هناك بعض المنصات الإعلامية التي تؤكد أنها تعالج ظاهرة المثلية من خلال التعرض لهم من أجل دمجهم في المجتمعات، موضحا أن هناك فرقا بين استيعاب المثليين ودمجهم وبين الدفاع عنها بشكل كبير، وهناك بعض الأعمال التي من الممكن أن تجعل من الظاهرة عدوانية.

وشدد "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التعامل مع الترويج للظاهرة هو أمر كارثي ويجعل الأطفال يتجهون لهذا الخط، موضحا أن أي منصة وقناة إعلامية لها أجندة، وهناك منصة إعلامية تحاول فرض أجندتها ووجهة نظرها.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي أجندة خاصة لمنصة إعلامية من أجل الترويج للمثلية، موضحًا أن كل مالك منصة يعمل من أجل الفكرة التي يتخذها، وتابع: "لو اتعرض علي فيلم فيه مثليين هعمله ومعنديش مشكلة.. عملت المثلية في مشهد واحد في فيلم حين ميسرة، المثلية موجودة وحال مناقشتها سيكون هناك حل".

الإعلامية أسما ابراهيم المخرج خالد يوسف حبر سري فيلم حين ميسرة توك شو

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