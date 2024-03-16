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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أختي منتقبة ووالدي كان إمام مسجد.. هل تبرأت أسرة إبراهيم عيسى منه؟

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، حقيقة تبرؤ والده من أفكاره، ورد فعل عائلته وأهل قريته.

وأكد إبراهيم عيسى، خلال حواره مع برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة :سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى عبد الوهابـ، أن كل ما أشيع محض أكاذيب، وليس له علاقه بالحقائق.

 وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن والده كان يؤم الناس في الصلاة (إمام مسجد)، وأن المكانة التي وصل إليها والنعم التي حظي بها، حدثت بفضل رضاء ودعاء والديه له.

شقيقة إبراهيم عيسى

أوضح إبراهيم عيسى أن أهل قريته ووالده وأقاربه يعرفونه شخصيا، ويعرفون جيدا ما يتحدث به، حتى وإن كانت آرائه مختلفة ويتقبلونها، مؤكدا أن الشعب المصري راقٍ في جوهره.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن شقيقته منتقبة حتى الوقت الحالي، والعلاقة بينهما طبيعية، ويحبها، معقبا: "والدي كان متضايق جدا بسبب نقابها؛ لأنه مش في الدين، ولا يمكن وضعه في آي سياق آخر".

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى الإعلامية منى عبد الوهاب الشعب المصري برنامج “ع المسرح” سي بي سي قناة سى بى سى

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