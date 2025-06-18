تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة عمارة آيلة للسقوط بمنطقة هدى شعراوي بحي ثان مدينة الإسماعيلية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقالت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم تنفيذ أعمال إزالة العمارة رقم ٣ إحلال (أرضي و٤ أدوار علوية – ٣٠ شقة) بشارع هدى شعراوي دائرة الحي، علمًا بأنها خالية من السكان، وصادر لها قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٤.

مضيفة، تم استصدار قرار إخلاء إداري للعمارة "رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٤"، للحفاظ على أرواح المواطنين بعد التأكد من وجود عيوب إنشائية بالمبنى وخطورة على سكان العقار، وتم التنسيق مع مديرية الإسكان بالإسماعيلية؛ لبدء أعمال الإزالة عن طريق مقاول الهدم المكلف من مديرية الإسكان.