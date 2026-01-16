بعد استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66 مليون جنيه.. طليقة أحمد مكي: ربنا يرد لك حقك

وجهت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، رسالة بعد انباء استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66.5 مليون من أمواله.

وقالت مي كمال عبر استوري حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: "كنت أكثر حد بيكره الست دي بعد والدته الله يرحمها، زعلي عليك أكبر من خسارتي اللي بمر بيها لما أعلنت انفصالي وقلت بسبب ناس حواليك.. أنا كان نفسي بس تصدقني؟؟ مكنتش بتصدقني وخسرتني وهاجمتني لحد ما أفقدتني إحساسي بأي شيء حلو في الدنيا. أنت كنت أكثر شخص بتمنى يكون أحسن مني وأنت أكثر حد جه عليا".

وأضافت مي كمال: “ربنا يرد لك حقك؟ اللي بعتالي رسالة شماتة فيا وفيه هقولك خسارتنا في فلوس بس والله يعوض ربنا ينقى قلبك من الحقد والشماتة”.

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان أحمد مكي مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة ليست بمناسبة عمل فني جديد، أو خلاف فني، ولكن أزمة قانونية مع مديرة أعماله السابقة.

حرر أحمد مكي محضرا ضد مديرة أعماله، بعد رفضها تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها.

بدأت القصة حين تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بحضور محامي الفنان أحمد مكي إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر محضرا يتضرر فيه من مديرة أعماله.

وكشف المحضر أن مديرة أعمال أحمد مكي رفضت تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها، وذلك عقب إنذارها بإنهاء العلاقة التعاقدية.

تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحمد مكي قدم خلال شهر رمضان الماضي مسلسل “الغاوي”، والذي ابتعد فيه عن شخصية الكبير التي ظل يقدمها في الدراما التليفزيونية لسنوات طويلة، باسثناء دوره في مسلسل “الاختيار”.