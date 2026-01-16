قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66 مليون جنيه.. طليقة أحمد مكي: ربنا يرد لك حقك

طليقة أحمد مكي
طليقة أحمد مكي
علا محمد

وجهت مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي،  رسالة بعد انباء استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66.5 مليون من أمواله.

وقالت مي كمال عبر استوري حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: "كنت أكثر حد بيكره الست دي بعد والدته الله يرحمها، زعلي عليك أكبر من خسارتي اللي بمر بيها لما أعلنت انفصالي وقلت بسبب ناس حواليك.. أنا كان نفسي بس تصدقني؟؟ مكنتش بتصدقني وخسرتني وهاجمتني لحد ما أفقدتني إحساسي بأي شيء حلو في الدنيا. أنت كنت أكثر شخص بتمنى يكون أحسن مني وأنت أكثر حد جه عليا".

وأضافت مي كمال: “ربنا يرد لك حقك؟ اللي بعتالي رسالة شماتة فيا وفيه هقولك خسارتنا في فلوس بس والله يعوض ربنا ينقى قلبك من الحقد والشماتة”.

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان أحمد مكي مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة ليست بمناسبة عمل فني جديد، أو خلاف فني، ولكن أزمة قانونية مع مديرة أعماله السابقة.

حرر أحمد مكي  محضرا ضد مديرة أعماله، بعد رفضها تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها.

بدأت القصة حين  تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بحضور محامي الفنان أحمد مكي إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر محضرا يتضرر فيه من مديرة أعماله.

وكشف المحضر أن مديرة أعمال أحمد مكي رفضت تسليمه كشف حسابه وميزانيته الخاصة أثناء فترة عملها، وذلك عقب إنذارها بإنهاء العلاقة التعاقدية.

تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحمد مكي قدم خلال شهر رمضان الماضي مسلسل “الغاوي”، والذي ابتعد فيه عن شخصية الكبير التي ظل يقدمها في الدراما التليفزيونية لسنوات طويلة، باسثناء دوره في مسلسل “الاختيار”.

مي كمال الدين طليقة الفنان أحمد مكي أحمد مكي مديرة أعمال مكي استيلاء مديرة أعمال مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية بـ مدريد

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق دورتها التدريبية الثالثة

الدواجن

حصاد الزراعة| آليات لضبط أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد