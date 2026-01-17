كيف تحرص الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقديم حلول لذوي الهمم

أكد الدكتور محمد سعيد عبد الغفار، عميد كلية الهندسة بجامعة بنها، أن الكلية تحرص على توجيه مشروعات الطلاب لخدمة المجتمع والاستفادة من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تقديم حلول عملية لذوي الهمم، خاصة مكفوفي البصر.

تنمية أفكار الطلاب

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة ببرنامج شكل تاني على قناة صدى البلد أن كلية الهندسة بشبرا تعمل على تنمية أفكار الطلاب منذ مراحلها الأولى، وتطويرها بشكل جماعي حتى تتحول إلى مشروعات مبتكرة وجذابة ذات بُعد مجتمعي.

وأضاف أن دعم الطلاب لا يقتصر على التوجيه فقط، بل يمتد إلى المتابعة اليومية والعمل المشترك داخل مكاتب الكلية، بما يتيح حل أي مشكلات فنية أو تطبيقية بشكل سريع، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع تم بالكامل داخل الجامعة، بينما جرى اختباره عمليًا على مكفوفي البصر خارج أسوارها.

إنشاء شركات ناشئة

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن جامعتي بنها الحكومية والأهلية تشجعان الطلاب على إنشاء شركات ناشئة، في إطار توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل.

