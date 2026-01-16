تقاسم محمد كامل وأحمد علي المركز الأول ومغادرة عطية الله دولة التلاوة

في الحلقة 19 من دولة التلاوة، ودّع المتسابق عطية الله رمضان المسابقة بعد أن حصل على 271 درجة، وهي الأقل بين المتسابقين بينما،حصل المتسابق محمد محمد كامل، على 272 درجة، وحصل أحمد محمد محمد، على 272 درجة

رغم ذلك، لا يزال لديه فرصة للعودة إلى المنافسة عبر تصويت الجمهور على منصات البرنامج.

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.