قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب أولد ترافورد لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، المعروفة بـ”ديربي مدينة مانشستر”، في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

المباراة تمثل واحدة من أبرز مواجهات الموسم، حيث تتسم دائمًا بالإثارة والندية بين الفريقين اللذين يمتلكان قاعدة جماهيرية ضخمة في إنجلترا والعالم العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر. ويترقب الجمهور هذه المباراة بفارغ الصبر، خاصة مع تأثير نتيجتها على ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة والناقلة الحصرية لكل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي. وتتيح هذه القنوات للمشجعين متابعة اللقاء بجودة عالية مع استوديوهات تحليلية متخصصة قبل وبعد المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل الديربي

قبل انطلاق المباراة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر أرسنال. ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز لتعزيز موقفهما في جدول ترتيب الدوري، خاصة أن نتيجة هذه المباراة قد تكون حاسمة في سباق القمة.

توقعات وحسابات المباراة

يشهد ديربي مانشستر دائمًا صراعًا محتدمًا بين اللاعبين على أرض الملعب، حيث يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة توازنه ومواصلة الضغط على الفرق المتقدمة، بينما يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على فارق النقاط مع أرسنال والمنافسة على الصدارة. المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة كلا الفريقين على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والفنية في مواجهة ذات طابع خاص


 

مانشستر يونايتد مانشستر سيتى الدورى الانجليزى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

طليقة أحمد مكي

بعد استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66 مليون جنيه.. طليقة أحمد مكي: ربنا يرد لك حقك

ترشيحاتنا

إيبو آدامز

نادي بورتسموث الإنجليزي يتعاقد مع الدولي الجامبي إيبو آدامز

ارسنال

أرسنال يواجه نوتنجهام فورست في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

أحمد عيد

أحمد عيد يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد الخسارة من السنغال

بالصور

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد