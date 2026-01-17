ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو ملعب أولد ترافورد لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، المعروفة بـ”ديربي مدينة مانشستر”، في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تمثل واحدة من أبرز مواجهات الموسم، حيث تتسم دائمًا بالإثارة والندية بين الفريقين اللذين يمتلكان قاعدة جماهيرية ضخمة في إنجلترا والعالم العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر. ويترقب الجمهور هذه المباراة بفارغ الصبر، خاصة مع تأثير نتيجتها على ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة والناقلة الحصرية لكل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي. وتتيح هذه القنوات للمشجعين متابعة اللقاء بجودة عالية مع استوديوهات تحليلية متخصصة قبل وبعد المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبل الديربي

قبل انطلاق المباراة، يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر أرسنال. ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز لتعزيز موقفهما في جدول ترتيب الدوري، خاصة أن نتيجة هذه المباراة قد تكون حاسمة في سباق القمة.

توقعات وحسابات المباراة

يشهد ديربي مانشستر دائمًا صراعًا محتدمًا بين اللاعبين على أرض الملعب، حيث يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة توازنه ومواصلة الضغط على الفرق المتقدمة، بينما يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على فارق النقاط مع أرسنال والمنافسة على الصدارة. المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة كلا الفريقين على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والفنية في مواجهة ذات طابع خاص



