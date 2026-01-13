مانشستر سيتي في مهمة صعبة أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس كاراباو

يواجه فريق مانشستر سيتي منافسه نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس كاراباو “كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة”.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على أن تكون مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 4 فبراير 2026.

ويواجه الفائز من مباراتي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، الفائز من مباراتي أرسنال وتشيلسي، في نهائي كأس كاراباو 2026.



نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من كأس كاراباو، بعد فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد، على الجانب الأخر تأهل نيوكاسل يونايتد بعد الفوز على فولهام بنتيجة 2-1.

ويغيب عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي بسبب مشاركته رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية