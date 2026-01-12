قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
الأرصاد: استمرار الأمطار واضطراب الملاحة البحرية حتى الغد
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية
شبكة الحماية الاجتماعية.. سليمان وهدان يكشف عن أولويات العمل خلال الفترة القادمة للدولة
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 وخطواته وأسباب وقف الصرف
منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا
علي الدين هلال: على البرلمان حل مشاكل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم
منظمة الصحة العالمية: 18 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي
تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة
رياضة

تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
مجدي سلامة

أصبح بإمكان اللاعب الجديد أنطوان سيمينيو، اللعب مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية؛ بفضل تغييرٍ طرأ مؤخرًا على قواعد ولوائح البطولة، وهو ما لم يلق قبولا لدى فريق نيوكاسل.

وسبق لـ"سيمينيو" أن لعب مع بورنموث في كأس الرابطة، حيث شارك كبديل في خسارة فريقه 2-0 أمام برينتفورد في أغسطس.

ومع ذلك، يُمكن للاعب الغاني الدولي- الذي انضم إلى السيتي في صفقةٍ بلغت قيمتها 87 مليون دولار الأسبوع الماضي- اللعب ضد نيوكاسل في نصف النهائي؛ وذلك بفضل قاعدةٍ جديدةٍ هذا الموسم تسمح للاعب بتمثيل ناديين كحدٍ أقصى في البطولة خلال موسمٍ واحد.

وتقام مباراة الذهاب غدا الثلاثاء.

وعندما سُئل “هاو” مدرب نيوكاسل، عن رأيه في التغيير؛ ابتسم وقال بأسى: “نعم، كان من الجيد معرفة تغيير هذا القانون بعد أن علمتُ بتوقيعهم معه، عليّ أن أقول إن هذا تغيير في القانون، ربما لن أؤيده في الوقت الحالي”.

وشارك سيمينيو لأول مرة مع السيتي، يوم السبت، وكان أحد 9 لاعبين سجلوا أهدافا في الفوز الساحق بنتيجة 10-1 على إكستر، فريق الدرجة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هاو عن اللاعب الذي سجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن: “لقد قدم أنطوان موسمًا رائعًا، أنا معجب به للغاية، وقد سجل في أول مباراة له، لذا يستحق الإشادة، أعتقد أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع لاعب ممتاز للغاية.”

ومع احتمال عودة جيريمي دوكو إلى التشكيلة الأساسية ضد نيوكاسل؛ قد يختار بيب جوارديولا، مدرب السيتي، نقل سيمينيو إلى الجناح الأيمن في ملعب سانت جيمس بارك؛ نظرًا لغياب أوسكار بوب وسافينيو بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا: "في بعض اللقطات (أمام إكستر)، أظهر ما أظهره في بورنموث، ونأمل أن يواصل ذلك هنا".

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 4 فبراير.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال في المباراة الأخرى ضمن نصف النهائي، والتي تُقام مباراة الذهاب بعد غد، الأربعاء.

سيمينيو مانشستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
فيديو

