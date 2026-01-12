تغيير اللوائح يُتيح لنجم مانشستر سيتي الجديد المشاركة في نصف نهائي كأس الرابطة

أصبح بإمكان اللاعب الجديد أنطوان سيمينيو، اللعب مع مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية؛ بفضل تغييرٍ طرأ مؤخرًا على قواعد ولوائح البطولة، وهو ما لم يلق قبولا لدى فريق نيوكاسل.

وسبق لـ"سيمينيو" أن لعب مع بورنموث في كأس الرابطة، حيث شارك كبديل في خسارة فريقه 2-0 أمام برينتفورد في أغسطس.

ومع ذلك، يُمكن للاعب الغاني الدولي- الذي انضم إلى السيتي في صفقةٍ بلغت قيمتها 87 مليون دولار الأسبوع الماضي- اللعب ضد نيوكاسل في نصف النهائي؛ وذلك بفضل قاعدةٍ جديدةٍ هذا الموسم تسمح للاعب بتمثيل ناديين كحدٍ أقصى في البطولة خلال موسمٍ واحد.

وتقام مباراة الذهاب غدا الثلاثاء.

وعندما سُئل “هاو” مدرب نيوكاسل، عن رأيه في التغيير؛ ابتسم وقال بأسى: “نعم، كان من الجيد معرفة تغيير هذا القانون بعد أن علمتُ بتوقيعهم معه، عليّ أن أقول إن هذا تغيير في القانون، ربما لن أؤيده في الوقت الحالي”.

وشارك سيمينيو لأول مرة مع السيتي، يوم السبت، وكان أحد 9 لاعبين سجلوا أهدافا في الفوز الساحق بنتيجة 10-1 على إكستر، فريق الدرجة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هاو عن اللاعب الذي سجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن: “لقد قدم أنطوان موسمًا رائعًا، أنا معجب به للغاية، وقد سجل في أول مباراة له، لذا يستحق الإشادة، أعتقد أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع لاعب ممتاز للغاية.”

ومع احتمال عودة جيريمي دوكو إلى التشكيلة الأساسية ضد نيوكاسل؛ قد يختار بيب جوارديولا، مدرب السيتي، نقل سيمينيو إلى الجناح الأيمن في ملعب سانت جيمس بارك؛ نظرًا لغياب أوسكار بوب وسافينيو بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا: "في بعض اللقطات (أمام إكستر)، أظهر ما أظهره في بورنموث، ونأمل أن يواصل ذلك هنا".

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 4 فبراير.

ويلتقي تشيلسي وأرسنال في المباراة الأخرى ضمن نصف النهائي، والتي تُقام مباراة الذهاب بعد غد، الأربعاء.