تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس كاراباو

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام نيوكاسل مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو).

وتأتي هذه المباراة بعد تأهل الفريقين للدور نصف النهائي الأسبوع الماضي، حيث تغلب مانشستر سيتي على إكستر، فيما تجاوز نيوكاسل برينتفورد، ليضرب كل منهما موعدًا مهمًا على صعيد البطولة.

يواجه مانشستر سيتي تحديات كبيرة على الجانب الدفاعي بسبب غياب عدد من لاعبيه الأساسيين للإصابة، أبرزهم جفارديول وروبن دياز وجون ستونز، ما يفرض على المدير الفني البحث عن بدائل لتعويض هذه النقاط المهمة في الدفاع. كما تتأثر تشكيلة الفريق بعد غياب كل من ماتيو كوفاسيتش، وسافينيو، وأوسكار بوب.

بالإضافة إلى ذلك، يغيب عمر مرموش مع منتخب مصر بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ما يزيد الضغوط على السيتي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى، جيمس ترافورد، وفي خط الدفاع نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ونيكو أوريلي. بينما سيقود خط الوسط كل من نيكو جونزاليس، ريان شرقي، فيل فودين، و تيجاني ريندرز. أما خط الهجوم فسيعتمد على جيريمي دوكو، وإيرلينج هالاند.

تعد المباراة فرصة للسيتي لتأكيد تفوقه واستعراض قوته الهجومية رغم النقص في خط الدفاع، فيما يسعى نيوكاسل لاستغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء العودة. مواجهة اليوم تعد اختبارًا حقيقيًا لإدارة مانشستر سيتي للغيابات والإصابات، وقد تحدد مسار الفريق في نصف النهائي



