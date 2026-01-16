تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية عن إنهاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع مارك جويهي، مدافع فريق كريستال بالاس، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعاني فريق مانشستر سيتي من كثرة الإصابات خاصة على مستوى الخط الخلفي أبرزها روبين دياز.

ووفقا لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية فإن مسؤولي كريستال بالاس وافقوا على العرض المقدم من نظائرهم في مانشستر سيتي لشراء المدافع الإنجليزي مارك جويهي مقابل 20 مليون إسترليني.

وأضافت أن مانشستر سيتي خطف اللاعب الذى كان تحت أنظار ليفربول وبرشلونة وريال مدريد إعجابهما به، وانضم آرسنال مؤخرًا إلى سباق التعاقد معه.

واختتمت أن مانشستر سيتي هو الأقرب لإتمام الصفقة خلال ساعات فى إطار تدعيم صفوف الفريق السماوي.