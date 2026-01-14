موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو

حقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية «كاراباو» لموسم 2025-2026.

واستضاف ملعب «سانت جيمس بارك» المواجهة، التي شهدت بداية قوية من جانب نيوكاسل، بعدما أهدر ويسا فرصة محققة في الدقيقة الخامسة إثر هجمة مرتدة سريعة، حيث انفرد بالحارس جيمس ترافورد لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وسيطر الطابع البدني والالتحامات القوية على مجريات الشوط الأول، مع كثرة الأخطاء والتدخلات بين لاعبي الفريقين، في ظل تفوق نسبي لمانشستر سيتي في الاستحواذ بنسبة 58% مقابل 42% لأصحاب الأرض، دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في كسر التعادل عند الدقيقة 53، بعدما سجل أنطوان سيمينيو الهدف الأول عقب تمريرة من جيريمي دوكو، وصلت إلى برناردو سيلفا الذي هيأ الكرة للوافد الجديد، ليسددها مباشرة داخل المرمى.

وعاد سيمينيو ليهز الشباك مجددًا في الدقيقة 63، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة مطولة.

وقبل صافرة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، أكد مانشستر سيتي تفوقه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ريان شرقي، ليضع فريقه قدمًا في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب «الاتحاد» يوم 4 فبراير المقبل، على أن يواجه المتأهل الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين تشيلسي وآرسنال.