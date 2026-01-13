كأس ملك إسبانيا | شوط أول سلبي بين ديبورتيفو لاكورونيا و أتلتيكو مدريد



انتهى الشوط الأول من مباراة ديبورتيفو لاكورونيا أمام أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علىملعب ريازور، ضمن مواجهات دور ال16 في بطولة كأس ملك اسبانيا.





تمثل المباراة لفريق ديبورتيفو، آمال كبرى امام الفريق المدريدي لتعويض خسارة الموسم الحالي، بينما يسعى أتلتيكولتعزيز مسيرته في البطولة بعد صدمة خسارة نصف نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وخاض أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من :-

حارس المرمى: خوان موسو.

•الدفاع: مولينا، بوبيل، هانكو، روجيري.

•الوسط: جوليانو، كاردوسو، يورينتي، بايينا.





•الهجوم: جريزمان، ألفاريز