أكسيوس: مبعوث ترامب يلتقي سرا رضا بهلوي لمناقشة الاحتجاجات الإيرانية
نقل ياسر صادق إلى المستشفى .. ويغادر خلال ساعات | خاص
ترامب: سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران
الأهلي يتقدم رسميا لضم النيجيري ستانلي نجم الترجي الجرجيسي
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حمزة شعيب

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التشكيل تواجد الجزائري ريان آيت نوري على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، حيث فضّل جوارديولا الاعتماد على بعض العناصر الشابة والاحتياطية، مع وجود عدد من النجوم في التشكيلة الأساسية، أبرزهم النرويجي إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو.

كما قرر مدرب مانشستر سيتي إبقاء عدد من اللاعبين الأساسيين على دكة البدلاء في بداية المباراة، من بينهم ريان شرقي، تيجاني ريندرز، رودري، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في ظل مشاركة جيمس ترافورد في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: جيمس ترافورد
الدفاع: نونيز، خوسانوف، آلين، آكي
الوسط: برناردو سيلفا، أوريلي، فودين
الهجوم: سيمينيو، هالاند، دوكو

وفي المقابل، أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذي يبدأ به اللقاء، حيث يعتمد على نيك بوب في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكوّن من مايلي، ثياو، بوتمان، وهال، بينما يقود خط الوسط الثلاثي جويلينتون، جيمارايش، ورامسي، وفي الهجوم ميرفي، ويسا، وجوردون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نيوكاسل كل من كيران تريبيير، أنتوني إيلانجا، نيك فولتميد، وساندرو تونالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الاتحاد يوم 4 فبراير المقبل، لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

بالصور

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

