تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التشكيل تواجد الجزائري ريان آيت نوري على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، حيث فضّل جوارديولا الاعتماد على بعض العناصر الشابة والاحتياطية، مع وجود عدد من النجوم في التشكيلة الأساسية، أبرزهم النرويجي إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو.

كما قرر مدرب مانشستر سيتي إبقاء عدد من اللاعبين الأساسيين على دكة البدلاء في بداية المباراة، من بينهم ريان شرقي، تيجاني ريندرز، رودري، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، في ظل مشاركة جيمس ترافورد في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: نونيز، خوسانوف، آلين، آكي

الوسط: برناردو سيلفا، أوريلي، فودين

الهجوم: سيمينيو، هالاند، دوكو

وفي المقابل، أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذي يبدأ به اللقاء، حيث يعتمد على نيك بوب في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكوّن من مايلي، ثياو، بوتمان، وهال، بينما يقود خط الوسط الثلاثي جويلينتون، جيمارايش، ورامسي، وفي الهجوم ميرفي، ويسا، وجوردون.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نيوكاسل كل من كيران تريبيير، أنتوني إيلانجا، نيك فولتميد، وساندرو تونالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب الاتحاد يوم 4 فبراير المقبل، لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.