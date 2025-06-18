سلامة المواطنين أولًا.. إزالة عمارة آيلة للسقوط بشارع هدى شعراوي بالإسماعيلية

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال إزالة عمارة آيلة للسقوط بمنطقة هدى شعراوي بحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقالت المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، إنه تم تنفيذ أعمال إزالة العمارة رقم ٣ (إحلال: أرضي و4 أدوار علوية – 30 شقة) بشارع هدى شعراوي بدائرة الحي، علمًا بأنها خالية من السكان، وصادر لها قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 10 لسنة 2024.

وأضافت أنه تم استصدار قرار إخلاء إداري للعمارة رقم 212 لسنة 2024، حفاظًا على أرواح المواطنين، بعد التأكد من وجود عيوب إنشائية بالمبنى تشكل خطورة على السكان. وتم التنسيق مع مديرية الإسكان بالإسماعيلية لبدء أعمال الإزالة عن طريق مقاول الهدم المكلَّف من المديرية.