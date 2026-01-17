قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء ريف الجرايدة، اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

مواعيد قطع الكهرباء في كفر الشيخ 

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية منشية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.

كفر الشيخ قطاع الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء في كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ اخبار محافظة كفر الشيخ

