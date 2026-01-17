فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء ريف الجرايدة، اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

مواعيد قطع الكهرباء في كفر الشيخ

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية منشية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.