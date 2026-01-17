فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل

كشف فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن التحديات التي تواجه الأجيال الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن المشهد الثقافي الحالي يعاني تراجعًا واضحًا وفقرًا إبداعيًا، مؤكدًا أن الأزمة لا تكمن في حرية الإبداع أو الرقابة الذاتية، بل في غياب المبدعين القادرين على صناعة الثقافة الفعلية.

الطفولة والتعليم المدرسي

وأوضح فاروق حسني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن جذور المشكلة تبدأ منذ الطفولة والتعليم المدرسي، حيث يؤدي غياب التربية الثقافية منذ الصغر إلى ضعف التكوين الإبداعي، مؤكدًا: «تربية شعب كامل على الإبداع تحتاج جهدًا مهولًا، ولا تُبنى بالشعارات بل بالفعل».

إطلاق مشروع ثقافي ضخم

وأضاف أن ما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لهذا القصور الإبداعي، الذي وصل إلى ما وصفه بـ«الفقر الإبداعي»، مشددًا على ضرورة إطلاق مشروع ثقافي ضخم تتبناه الدولة، ويكون الرئيس نفسه راعيًا له، بهدف استعادة ملامح وهوية الثقافة المصرية وإعادة ترتيب المشهد الثقافي.

مشروع ثقافي شامل

وأكد فاروق حسني أن الثقافة هي العنصر الأساسي الذي يميز الشعوب عن بعضها، مؤكدًا أن امتلاك المصانع والطرق والكباري لا يكفي دون وجود مشروع ثقافي شامل يعكس روح المجتمع ويعزز هويته.