فاروق حسني: الأجيال الجديدة في مصر تعاني من فقر إبداعي

كشف الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن صفات الأجيال الحديثة في مصر، مؤكدًا أن المشهد الثقافي يشهد تراجعًا كبيرًا وفقرًا إبداعيًا واضحًا، مشددًا على أن الأزمة ليست في حرية الإبداع أو الرقابة الذاتية، بل في غياب المبدعين القادرين على صناعة الثقافة.

الطفولة والتعليم المدرسي

أوضح حسني خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن جذور الأزمة تبدأ منذ الطفولة والتعليم المدرسي، مؤكدًا أن غياب التربية الثقافية منذ الصغر أدى إلى ضعف التكوين الإبداعي، وقال: «تربية شعب كامل على الإبداع تحتاج جهدًا مهولًا، ولا تُبنى بالشعارات بل بالفعل».

نتيجة مباشرة لقصور الإبداع

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن ما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لقصور الإبداع، الذي وصل إلى حدود «الفقر الإبداعي»، مؤكدًا على ضرورة إطلاق مشروع ثقافي ضخم تتبناه الدولة، ويكون الرئيس نفسه راعيًا له، بهدف استعادة ملامح وهوية الثقافة المصرية وتعزيز مكانتها.

وأضاف فاروق حسني أن الثقافة هي العنصر الذي يميز الشعوب عن بعضها، مشددًا على أن امتلاك المصانع والطرق والكباري لا يكفي دون مشروع ثقافي يعكس روح المجتمع ويمنحه هويته المميزة.